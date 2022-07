Milan – De Ketelaere, CdS: “Il ragazzo aspetta i rossoneri, ma…” (Di sabato 9 luglio 2022) Milan – DE Ketelaere, CDS- Come si evince dal CdS De Ketelaere in questione aspetta le prossime offerte del Milan, declinando quelle in arrivo. Ad oggi il ragazzo belga è davvero stregato dalla possibilità di vestire il rossonero. Ma sotto il punto di vista dell’offerta economica il Milan è davvero molto indietro, ma il calciatore spinge verso Milano in maniera davvero importante. “Milan e Charles De Ketelaere. Il grande obiettivo dell’estate rossonera è disposto ad attendere qualche giorno in più ma non vuole rinunciare al sogno di giocare a San Siro. Il talento belga del Bruges sta continuando a temporeggiare alle offerte del Leeds e del Leicester perché non vuole perdere il treno Milan. E’ un ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)– DE, CDS- Come si evince dal CdS Dein questionele prossime offerte del, declinando quelle in arrivo. Ad oggi ilbelga è davvero stregato dalla possibilità di vestire il rossonero. Ma sotto il punto di vista dell’offerta economica ilè davvero molto indietro, ma il calciatore spinge versoo in maniera davvero importante. “e Charles De. Il grande obiettivo dell’estate rossonera è disposto ad attendere qualche giorno in più ma non vuole rinunciare al sogno di giocare a San Siro. Il talento belga del Bruges sta continuando a temporeggiare alle offerte del Leeds e del Leicester perché non vuole perdere il treno. E’ un ...

