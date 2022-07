LIVE World Games 2022 in DIRETTA | oro di Duccio Marsili nel pattinaggio su pista! Semeraro in semifinale nel karate

Leggi su oasport

(Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 21.25 BOWLING – Questi gli altri parziali: Portorico-Repubblica Ceca 1-0, Cina-Francia 1-0. 21.20 BOWLING – Danimarca avanti 1-0 con l’Italia nel match valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile. 21.15 LACROSSE – Confederazione Irochese avanti 6-3 su Israele nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 21.10 BOWLING – Iniziano gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile con gli azzurri Pierpaolo De Filippi/Salvatore Pollizzotto che sfidano i danesi Jesper Agerbo/Dan Ostergaard Poulsen. 21.05 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Al via la finale dei pesi massimi donne dove sarà di scena l’azzurra Francesca Parrello. 21.00 SOLLEVAMENTO PESI/POWERLIFTING – Nella finale dei pesi medi oro alla Norvegia con Kjell Egil Bakkelund. ...