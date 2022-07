Buffon: “Di Maria è fortissimo e motivato” (Di sabato 9 luglio 2022) Buffon- La Juventus ha ufficializzato nelle ultime ore Angel Di Maria, in giornata è arrivato anche Paul Pogba. Arrivabene e Nedved lavorano sul mercato in entrata, aspettando la cessione di De Ligt per virare su Zaniolo. . L’ex iconico portiere della Juventus, Gianluigi Buffon ha realizzato un’intervista a La Stampa, parlando dei vari colpi dei bianconeri e degli acquisti di spessori realizzati recentemente. Di seguito, ecco le parole del portierone ex Juventus: ” È sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre. E’ un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- La Juventus ha ufficializzato nelle ultime ore Angel Di, in giornata è arrivato anche Paul Pogba. Arrivabene e Nedved lavorano sul mercato in entrata, aspettando la cessione di De Ligt per virare su Zaniolo. . L’ex iconico portiere della Juventus, Gianluigiha realizzato un’intervista a La Stampa, parlando dei vari colpi dei bianconeri e degli acquisti di spessori realizzati recentemente. Di seguito, ecco le parole del portierone ex Juventus: ” È sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe sempre. E’ un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non ...

