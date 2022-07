WhatsApp, ancora un aggiornamento sulla modalità companion e migrazione chat (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano gli aggiornamenti riguardanti WhatsApp, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, leggasi due miliardi di utenti worldwide. WhatsApp, 8/7/2022 – Computermagazine.itCome ricorda Hdblog.it recentemente il software di proprietà di Mark Zuckerberg sta introducendo piano piano tutta una serie di funzionalità che gli utenti attendono da anni, come ad esempio il supporto multi dispositivo e il trasferimento delle chat fra sistemi Android e iOS. Ma non finisce qui perchè WABetaInfo ha scovato altre interessanti nuove all’interno delle ultime versioni beta, leggasi 2.22.15.11 e 2.22.15.13. WhatsApp, 8/7/2022 – Computermagazine.itWhatsApp, ARRIVANO INTERESSANTI NOVITA’ : TUTTI I DETTAGLI Nel primo caso è stato ulteriormente ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Continuano gli aggiornamenti riguardanti, quella che resta a mani basse l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, leggasi due miliardi di utenti worldwide., 8/7/2022 – Computermagazine.itCome ricorda Hdblog.it recentemente il software di proprietà di Mark Zuckerberg sta introducendo piano piano tutta una serie di funzionalità che gli utenti attendono da anni, come ad esempio il supporto multi dispositivo e il trasferimento dellefra sistemi Android e iOS. Ma non finisce qui perchè WABetaInfo ha scovato altre interessanti nuove all’interno delle ultime versioni beta, leggasi 2.22.15.11 e 2.22.15.13., 8/7/2022 – Computermagazine.it, ARRIVANO INTERESSANTI NOVITA’ : TUTTI I DETTAGLI Nel primo caso è stato ulteriormente ...

