Viste le nuove varianti di Omicron scordiamoci l' immunità | dice Pregliasco 

(Di venerdì 8 luglio 2022) AGI - Continua a salire il numero dei contagi da5 e così sarà ancora almeno per due settimane, poi una tregua, un calo e di nuovo un'ondata. Lo ha spiegato all'AGI il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha parlato di un problema "tutt'altro che archiviato. Ci sarà questa ondata ma anche altre. La speranza è che non arrivanomolto cattive, e quindi che le prossime saranno come le onde provocate da un sasso lanciato nello stagno, con la tendenza a ridursi". Di questo passo, non potremo parlare mai didi gregge con l'arrivo di sempre? "No. Questo virus che si modifica e che è cosi' instabile ci frega" andrà avanti a fasi alterne. "Il nostro sistema immunitario riconosce l'identikit del cattivo, ma se il cattivo si camuffa, lo riconosciamo con minore efficacia. La ...

"Per capire se i richiami con i nuovi vaccini funzionano meglio nei confronti delle varianti -... Negli animali non si sono viste differenze. È probabile che quindi qualunque richiamo funzioni ... Intervista al virologo direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi: "Ci saranno altre ondate, perché altre varianti arrivano, però poi via via questo virus si diluirà in uno dei tanti coronavirus che già ..."