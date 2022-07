Tumore al polmone: nasce Breathink, l’iniziativa per trovare soluzioni “di ampio respiro” (Di venerdì 8 luglio 2022) Passi da gigante per affrontare e gestire il Tumore al polmone. Dai nuovi farmaci “su misura” ai centri iperspecializzati, la prevenzione e la cura stanno diventando più accessibili e meno spaventose. Tra le iniziative più incoraggianti sta partendo Breathink, il progetto di open innovation lanciato da AstraZeneca, azienda farmaceutica da sempre impegnata nell’identificare soluzioni terapeutiche per chi convive con una neoplasia. L’idea è quella di raccogliere idee e stimoli esterni con l’obiettivo di generare soluzioni innovative che possano realmente supportare clinici, pazienti e caregiver nell’affrontare al meglio la malattia. Alla fine del percorso verrà selezionata l’idea ritenuta più innovativa, efficace e vicina ai bisogni degli stakeholder coinvolti. Leggi ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Passi da gigante per affrontare e gestire ilal. Dai nuovi farmaci “su misura” ai centri iperspecializzati, la prevenzione e la cura stanno diventando più accessibili e meno spaventose. Tra le iniziative più incoraggianti sta partendo, il progetto di open innovation lanciato da AstraZeneca, azienda farmaceutica da sempre impegnata nell’identificareterapeutiche per chi convive con una neoplasia. L’idea è quella di raccogliere idee e stimoli esterni con l’obiettivo di generareinnovative che possano realmente supportare clinici, pazienti e caregiver nell’affrontare al meglio la malattia. Alla fine del percorso verrà selezionata l’idea ritenuta più innovativa, efficace e vicina ai bisogni degli stakeholder coinvolti. Leggi ...

