Rotary Firenze Sud | Grazia Tucci prima donna presidente in 50 anni - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

venti4ore : Rotary Firenze Sud: Grazia Tucci prima donna presidente in 50 anni -

LA NAZIONE

Grazia Tucci indossa il collare della presidenza delSud È Grazia Tucci la prima donna a ricoprire il ruolo di presidente in 50 anni di storia delSud . La serata inaugurale della sua annata si è svolta nella suggestiva ...Napoli . Cambio della guardia ai vertici delClub di Napoli con la nomina dell'ing. Antonio Ascione che succede al prof. Aldo Aveta . ... con sedi a Napoli, Roma,, Milano e Londra. ' Mi ... Rotary Firenze Sud: Grazia Tucci prima donna presidente in 50 anni Nel corso della serata di presentazione dell'annata del Club a Villa Medicea di Poggio Imperiale, la neo presidente dona un Cedro dell'Eden a favore del progetto di recupero del Giardino grande della ...Antonio Ascione è il nuovo presidente del Rotary Club Napoli per l’annata 2022-2023. Il passaggio delle consegne con Aldo Aveta ...