Roma e il litorale flagellati dal maltempo nella notte: ora si contano i danni (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma – Sono circa 150 al momento gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Roma dalla mezzanotte di oggi per danni dovuti alle piogge ed al vento. Principalmente si tratta di alberi e rami pericolanti, rimozione di cornicioni o tegole, verifiche di insegne, pali pericolanti. Le zone maggiormente interessate riguardano i Castelli Romani, il quadrante sud della Capitale, la zona di Guidonia e la parte nord del litorale. In via del Torraccio di Torrenova si sta ancora lavorando con l”autogrú per la rimozione di una ringhiera pericolante investita da una batteria di pannelli fotovoltaici disancorati dalla sede probabilmente a causa del forte vento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022)– Sono circa 150 al momento gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del fuoco del Comando didalla mezzadi oggi perdovuti alle piogge ed al vento. Principalmente si tratta di alberi e rami pericolanti, rimozione di cornicioni o tegole, verifiche di insegne, pali pericolanti. Le zone maggiormente interessate riguardano i Castellini, il quadrante sud della Capitale, la zona di Guidonia e la parte nord del. In via del Torraccio di Torrenova si sta ancora lavorando con l”autogrú per la rimozione di una ringhiera pericolante investita da una batteria di pannelli fotovoltaici disancorati dalla sede probabilmente a causa del forte vento. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà ...

Pubblicità

ilfaroonline : Roma e il litorale flagellati dal maltempo nella notte: ora si contano i danni - ilPicaninho : @augustociardi75 Dal litorale si vedono molto fulmini verso Roma ma qua c’è la luna - viaggioAM : Stai cercando una vacanza green a Roma? Ti presento il #FabulousVillage?? ??Immerso nel verde della pineta secolare… - ITalkParanormal : RT @UFO_Report_Bot: ** NEW MUFON REPORT ** Roma, IT 2022-06-10 Venerdì 10 Giugno alle ore 16:00 avvistato un Ufo nei cieli del litorale… - UFO_Report_Bot : ** NEW MUFON REPORT ** Roma, IT 2022-06-10 Venerdì 10 Giugno alle ore 16:00 avvistato un Ufo nei cieli del lito… -