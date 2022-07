Roma | Atac | il biglietto diventa card ricaricabile

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono in vigore dal 5 Luglio 2022 ledenominate +in Tasca. Le suddette sono emesse dalle nuove biglietterie automatichee adottano la tecnologia chip on paper. Esse servono a conservare i titoli acquistati su un unico supporto elettronico. Possono essere ricaricate sia nelle nuove biglietterie automatiche sia nelle biglietteriee negli oltre 1.000 punti vendita diffusi sul territorio (tabacchi, bar, edicole e tourist point). Si può pagare con carta di credito. +in Tasca: cos’è e a cosa serve Questa nuovarientra nel progetto di digitalizzazione che sta intraprendendoper semplificare gli strumenti di pagamento. E’ già possibile accedere con carta di credito in metropolitana, grazie al sistema Tap&Go e che, entro la fine del 2022, ...

