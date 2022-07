Reazione a Catena, un'altra mega vincita per i Dammi il La grazie a Pinocchio (Di venerdì 8 luglio 2022) A Reazione a Catena, con i Dammi il La, è una festa continua. I ragazzi di Caserta stanno spopolando in questo periodo estivo, infiammando i tardi pomeriggi degli spettatori di Rai 1. Il pubblico ha ormai preso a cuore le vicende di Nadya, Gioacchino e Francesca e lo dimostrano i disparati commenti positivi che si trovano in rete. Non contenti delle sei vittorie conquistate, il trio campano ha ritentato la sorte e questa volta hanno messo a segno un'altra bella vincita, la più grossa mai ottenuta finora. Ma prima del momento finale, Nadya, Francesca e suo fratello Gioacchino hanno rischiato di uscire di scena! Reazione a Catena, Le Ciabattine mettono in crisi i Dammi il La Questa volta a provare a detronizzare i Dammi il La sono state ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 8 luglio 2022) A, con iil La, è una festa continua. I ragazzi di Caserta stanno spopolando in questo periodo estivo, infiammando i tardi pomeriggi degli spettatori di Rai 1. Il pubblico ha ormai preso a cuore le vicende di Nadya, Gioacchino e Francesca e lo dimostrano i disparati commenti positivi che si trovano in rete. Non contenti delle sei vittorie conquistate, il trio campano ha ritentato la sorte e questa volta hanno messo a segno un'bella, la più grossa mai ottenuta finora. Ma prima del momento finale, Nadya, Francesca e suo fratello Gioacchino hanno rischiato di uscire di scena!, Le Ciabattine mettono in crisi iil La Questa volta a provare a detronizzare iil La sono state ...

