Natalie Portman | conferenza Thor | Love and Thunder | “Il finale ha sorpreso anche me!”

(Di venerdì 8 luglio 2022)a Roma per presentare il nuovo film Marvel Thor:and, diretto da Taika Waititi: la conferenza stampa nella quale l’attrice ha raccontato aneddoti dal set e progetti futuriè arrivata a Roma per presentare Thor:and(qui la nostra recensione), il nuovo film Marvel diretto da Taika Waititi e disponibile nelle sale italiane dal 6 luglio. L’attrice ha raccontato com’è stato tornare ad interpretare la supereroina Mighty Thor (alias di Jane Foster), dotata di poteri immensi che le permettono addirittura di sollevare il martello di Thor. Accanto a lei nel film lo stesso Waititi nel ruolo di Korg, Chris Hemsworth in quello di Thor, Tessa Thompson in quello della regina Valchiria e Christian Bale in ...

Sempre di recente avevano fatto discutere le dichiarazioni di Taika che aveva affermato di non sapere cheavesse recitato nella trilogia prequel . Il film di Star Wars targato Taika ... Non fidatevi. Tutti vanno a vederlo ma vi rifilano una patacca. Pensateci bene. Anche se siete dei devoti dei film del sistema Marvel, anche se non ve ne perdete uno e alzate il sopracciglio quando qu ... Natalie Portman ha ammesso di volersi dedicare alle commedie dopo l'esperienza di Thor: Love & Thunder al fianco di Taika Waititi.