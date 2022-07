Napoli | Paolo Cannavaro | “Fosse per me | vorrei vedere sempre in azzurro Koulibaly e Mertens”

(Di venerdì 8 luglio 2022) L’ex difensore del, ha parlato a Sky Sport del futuro di. Ecco le sue parole: “Senza Kalidou ilperderebbe tanto, in campo e fuori. Gli azzurri hanno già perso due elementi importanti come Insigne e, anche se magari il secondo ci farà la sorpresa restando. Seper me,alsia lui sia. Ilsta un po’ ridimensionando il tutto, è capitato anche a me, ma ci sono dei momenti in cui una società deve cambiare qualcosa. Ci sta un ringiovanimento della rosa. Non sarà questa scelta a cambiare la percezione e il rapporto dicol ...

Paolo Cannavaro, capitano del 'nuovo' Napoli dalla B alla Champions Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha parlato così a Sky Sport del futuro di Koulibaly e Mertens: "Il Napoli sicuramente perderebbe tanto se vendesse Koulibaly, sia in campo che fuori. La ...Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del futuro di Koulibaly e Mertens: "Senza Kalidou il Napoli perderebbe tanto, in campo e fuori. Gli azzurri hanno già ...