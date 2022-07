“L’ha fatto davvero?”. Questa foto e la cantante sommersa di insulti per l’abito da sposa (Di venerdì 8 luglio 2022) Dua Lipa in abito da sposa e subito i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Ovviamente, come spesso succede, non c’è stato un plebiscito nei suoi confronti ma commenti decisamente discordanti. A sorpresa ha pubblicato diverse immagini con il vestito nuziale e subito tutti sono andati a caccia di risposte e dunque di ragioni che L’hanno portata a scegliere quel look. Qualcosa si è saputo, ma forse nemmeno lei si sarebbe aspettata di dover assistere a numerosi messaggi di critiche. Dua Lipa in abito da sposa e il web ‘esplode’. Della cantante si era parlato poco più di un mese fa per un fatto sentimentale. Dua Lipa insieme ad Aròn Piper in discoteca. I due sarebbero anche andati oltre un semplice dialogo tra due amici. Infatti, ci sarebbe anche stato un bacio nonostante dal filmato non sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Dua Lipa in abito dae subito i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Ovviamente, come spesso succede, non c’è stato un plebiscito nei suoi confronti ma commenti decisamente discordanti. A sorpresa ha pubblicato diverse immagini con il vestito nuziale e subito tutti sono andati a caccia di risposte e dunque di ragioni chenno portata a scegliere quel look. Qualcosa si è saputo, ma forse nemmeno lei si sarebbe aspettata di dover assistere a numerosi messaggi di critiche. Dua Lipa in abito dae il web ‘esplode’. Dellasi era parlato poco più di un mese fa per unsentimentale. Dua Lipa insieme ad Aròn Piper in discoteca. I due sarebbero anche andati oltre un semplice dialogo tra due amici. Infatti, ci sarebbe anche stato un bacio nonostante dal filmato non sia ...

