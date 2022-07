L' ex premier giapponese Shinzo Abe ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio | è grave

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato colpito da colpi di arma da fuoco, nella città di Nara, durante un comiz… - RaiNews : Attentato all'ex premier giapponese: colpito alla schiena con 2 colpi sparati a distanza ravvicinata. Shinzo Abe er… - repubblica : Shinzo Abe ferito da colpi di arma da fuoco durante un evento, ex premier giapponese è grave. Un arresto - ContigliozziLor : @ultimora_pol É morto #ShinzoAbe, il Premier più longevo della storia ????: un attentato da parte di un uomo che, se… - chiamatemibobo : RT @GiovaQuez: L’ex premier giapponese Shinzo Abe è morto -

L'exShinzo Abe è stato ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Le sue condizioni sono critiche secondo quanto confermato dal primo ministroFumio Kishida. 'Sono ...Due colpi di arma da fuoco sparati da breve distanza e alle spalle. Proiettili sparati in modo preciso e per uccidere quelli che hanno colpito l'exShinzo Abe, il più longevo primo ministro della storia(oltre che il più giovane ad aver ricoperto questo ruolo) a Nara, nel Giappone centro occidentale, durante un ...Abe è stato primo ministro per un anno nel 2006 e poi ininterrottamente dal 2012 al 2020, quando lasciò l'incarico per motivi di salute. Nessun altro premier è stato più a lungo al potere in Giappone.Le misure lo premiarono: nel 2013 e 2014 l'economia giapponese registro' una forte crescita, seguita a un drastico calo del tasso di disoccupazione. Da quel momento i risultati sono stati altalenanti.