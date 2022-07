L’ex premier giapponese Shinzo Abe è morto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 luglio 2022)primo ministroAbe è stato dichiaratoa seguito dei due colpi d’arma da fuoco sparati contro di lui durante un comizio a Nara.primo ministroAbe è stato dichiarato “Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico,Abe èall’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche”, ha affermato Nhk. La polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo, un 41enne ex militare, arrestato per l’omicidio.primo ministroAbe era stata ricoverato all’ospedale di Kashihara in condizioni critiche, dopo l’attentato di cui è rimasto vittima ...