Ha scritto un giallo ispirandosi a un sogno

Leggi su iodonna

(Di venerdì 8 luglio 2022) A volte l’ispirazione vien di notte. È successo a Maria Laura Berlinguer. Da influencer di successo si è trasformata in autrice. Dopo un, in un momento di crisi della sua vita, si è messa alla scrivania e ha partorito un thriller: La notte è mia sorella (edizioni dell’Acquario). Una storia incredibile e promettente allo stesso tempo. Maria Laura, di origine sarda, ma romana d’adozione e dal cognome importante (suo zio era Enrico Berlinguer, il segretario del Pci) continua a reinventare con coraggio la sua vita: a cinquant’anni ha lasciato una carriera nella comunicazione e ha aperto un blog per la promozione del Made in Italy artigianale. E ora si è lanciata nel mondo dei gialli. Maria Laura Berlinguer ha“La notte è mia sorella” ...