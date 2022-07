Covid, tamponi addio? Ecco il cerotto per rilevare l’infezione. Lo studio giapponese: “Opzione attendibile, efficace e a basso costo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Per chi ritiene i tamponi eccessivamente fastidiosi e non sopporta i prelievi di sangue, potrebbe essere presto disponibile una nuova Opzione diagnostica per rilevare la presenza di anticorpi specifici di Covid-19. Si tratta di un “cerotto”, che si applica sulla pelle e fornisce risultati affidabili in circa tre minuti. Descritta sulla rivista Scientific Reports (Nature), questa interessante soluzione è il risultato di uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo. Il gruppo di ricerca, guidato da Leilei Bao, ha elaborato un nuovo sistema per rilevare le infezioni da SARS-CoV-2 direttamente dalla pelle, senza necessità di prelevare campioni di sangue o eseguire tamponi naso-faringei. La capacità di individuare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Per chi ritiene ieccessivamente fastidiosi e non sopporta i prelievi di sangue, potrebbe essere presto disponibile una nuovadiagnostica perla presenza di anticorpi specifici di-19. Si tratta di un “”, che si applica sulla pelle e fornisce risultati affidabili in circa tre minuti. Descritta sulla rivista Scientific Reports (Nature), questa interessante soluzione è il risultato di unocondotto dagli scienziati dell’Università di Tokyo. Il gruppo di ricerca, guidato da Leilei Bao, ha elaborato un nuovo sistema perle infezioni da SARS-CoV-2 direttamente dalla pelle, senza necessità di prelevare campioni di sangue o eseguirenaso-faringei. La capacità di individuare ...

