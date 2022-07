Coppa Italia 2022 2023 | tabellone ed accoppiamenti | semifinali Inter-Juventus e Milan-Napoli

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ildella. Si parte con il turno preliminare per poi proseguire con i trentaduesimi ed i sedicesimi di finale. Con gli ottavi faranno la loro comparsa anche le otto teste di serie della manifestazione. Tutte le gare sono uniche ad eccezione delle dueche verranno disputate su andata e ritorno. Il tutto si concluderà con la finalissima in programma il 24 maggio. Di seguito tutto ilcompleto con tutti i vari spot edTURNO PRELIMINARE Bari vs Padova Modena vs Catanzaro Sudtirol vs Feralpisalò Palermo vs Reggiana TRENTADUESIMI Verona vs vincente ...