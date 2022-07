Calciomercato Sassuolo, è fatta per Thorstvedt: domani in Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Sassuolo, pagata la clausola per Kristian Thorstvedt al Genk. Il centrocampista belga domani in Italia per visite e firma Il Sassuolo ha pagato la clausola rescissoria di 10 milioni al Genk e si assicura Kristian Thorstvedt. domani il centrocampista belga sarà in Italia per le visite mediche e la firma con i neroverdi. Nell’ultima stagione Thorstvedt ha segnato 5 gol e servito 2 assist. Ha partecipato a 6 gare in Europa League e a maggio ha ricevuto la prima convocazione dalla nazionale maggiore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022), pagata la clausola per Kristianal Genk. Il centrocampista belgainper visite e firma Ilha pagato la clausola rescissoria di 10 milioni al Genk e si assicura Kristianil centrocampista belga sarà inper le visite mediche e la firma con i neroverdi. Nell’ultima stagioneha segnato 5 gol e servito 2 assist. Ha partecipato a 6 gare in Europa League e a maggio ha ricevuto la prima convocazione dalla nazionale maggiore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

