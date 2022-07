Anche Bonucci non è più sicuro il posto: addio subito? Vola all’estero (Di venerdì 8 luglio 2022) Leonardo Bonucci dovrebbe essere il Capitano della Juve della prossima stagione, ma non è detto che farà parte della squadra bianconera. Pensare che la Juventus possa cedere Leonardo Bonucci è davvero molto complicato, per questo motivo ci teniamo a tranquillizzare tutti i tifosi bianconeri, soprattutto non tanto da un punto di vista tecnico, più che altro da quello caratteriale e di spogliatoio, considerando infatti come i bianconieri dovranno già fare a meno del Capitano Giorgio Chiellini e del vice Paulo Dybala, ma nonostante questo l’Inghilterra ha sempre attratto e non poco il campione d’Europa del 2021 con l’affetto in terra britannica che è sempre stato molto ricambiato. Ansa FotoQuando Leonardo Bonucci arrivò alla Juventus nell’estate del 2010 c’erano tantissime perplessità sul suo conto, perché è vero che con il Bari nella ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Leonardodovrebbe essere il Capitano della Juve della prossima stagione, ma non è detto che farà parte della squadra bianconera. Pensare che la Juventus possa cedere Leonardoè davvero molto complicato, per questo motivo ci teniamo a tranquillizzare tutti i tifosi bianconeri, soprattutto non tanto da un punto di vista tecnico, più che altro da quello caratteriale e di spogliatoio, considerando infatti come i bianconieri dovranno già fare a meno del Capitano Giorgio Chiellini e del vice Paulo Dybala, ma nonostante questo l’Inghilterra ha sempre attratto e non poco il campione d’Europa del 2021 con l’affetto in terra britannica che è sempre stato molto ricambiato. Ansa FotoQuando Leonardoarrivò alla Juventus nell’estate del 2010 c’erano tantissime perplessità sul suo conto, perché è vero che con il Bari nella ...

