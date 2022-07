Servizio 118, medici convenzionati annunciano uno sciopero della fame (Di giovedì 7 luglio 2022) Uno sciopero della fame di 48 ore il 6 e 7 settembre in piazza Castellani di Roma, presso la sede del Ministero della Salute e presso la struttura Casa San Juan de Avila di Roma. A stabilirlo, all’unanimità, è stato Il Consiglio Nazionale del Dipartimento dei medici convenzionati del Saues che contesta la mancata convocazione ed incontro diretto con il ministro della Salute Roberto Speranza alle diverse richieste trasmesse dal sindacato per discutere delle problematiche relative al passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati di emergenza territoriale. “Mentre il nostro sindacato, soprattutto in questi ultimi due anni, non ha avuto alcun problema ad interloquire e a confrontarsi con le forze politiche e i gruppi parlamentari di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) Unodi 48 ore il 6 e 7 settembre in piazza Castellani di Roma, presso la sede del MinisteroSalute e presso la struttura Casa San Juan de Avila di Roma. A stabilirlo, all’unanimità, è stato Il Consiglio Nazionale del Dipartimento deidel Saues che contesta la mancata convocazione ed incontro diretto con il ministroSalute Roberto Speranza alle diverse richieste trasmesse dal sindacato per discutere delle problematiche relative al passaggio alla dipendenza deidi emergenza territoriale. “Mentre il nostro sindacato, soprattutto in questi ultimi due anni, non ha avuto alcun problema ad interloquire e a confrontarsi con le forze politiche e i gruppi parlamentari di ...

