Morata, Juve più lontana: 'Non vedo l'ora di ricominciare all'Atletico' (Di giovedì 7 luglio 2022) Alvaro Morata in un'intervista ai canali ufficiali dell' Atletico Madrid ha confessato la sua emozione per il ritorno nei colchoneros dopo il prestito biennale nella Juventus : " Sono molto motivato e ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) Alvaroin un'intervista ai canali ufficiali dell'Madrid ha confessato la sua emozione per il ritorno nei colchoneros dopo il prestito biennale nellantus : " Sono molto motivato e ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Juve, terminato l’incontro a Milano con gli agenti di #Zaniolo e #Morata: bocche cucite dopo il summit ??… - _Morik92_ : #Juve disposta a mettere sul piatto una cifra vicina ai 30mln per #Koulibaly, il giocatore è la prima scelta per ri… - forumJuventus : Juve scatenata: incontri in corso con gli agenti di Koulibaly, Zaniolo e Morata ?? - Profilo3Marco : RT @glmdj: #Koulibaly, #Morata, #Zaniolo, #Molina ... io non so cosa succederà, ma vedere tutti così preoccupati è una bella sensazione. #D… - ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Morata, #Juve più lontana: 'Non vedo l'ora di ricominciare all'Atletico': L'attaccante spagnolo in un'intervista ai c… -