Michael Shannon, esordio alla regia con il film 'Eric Larue' - Magazine - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) Michael Shannon Il 47enne Michael Shannon è un attore fra i più interessanti della sua generazione ed è stato candidato a due Oscar: per 'Animali notturni' e 'Revolutionary Road'. Ora ha deciso di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022)Il 47enneè un attore fra i più interessanti della sua generazione ed è stato candidato a due Oscar: per 'Animali notturni' e 'Revolutionary Road'. Ora ha deciso di ...

Pubblicità

kgburke3 : RT @CineFacts_: Debutta #MichaelShannon alla regia e prende posizione: le riprese previste in Arkansas si sono spostate in Carolina del Nor… - _movieswatch : È uscito il trailer di #Amsterdam di David O. Russell con protagonisti John David Washington, Margot Robbie e Chris… - Voto10 : Eric Larue: Michael Shannon pronto per il debutto dietro la macchina da presa - CineFacts_ : Debutta #MichaelShannon alla regia e prende posizione: le riprese previste in Arkansas si sono spostate in Carolina… - GianlucaOdinson : Michael Shannon debutterà alla regia con il film Eric Larue -