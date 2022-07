-Mercato piloti F1: tutti i movimenti del 2023 (Di giovedì 7 luglio 2022) Nessun dubbio per il 2023 almeno per i top team durante il -Mercato dei piloti di F1. Infatti la Red Bull proseguirà con la coppia formata da Max Verstappen e Sergio Perez, la Ferrari continuerà con Charles Leclerc e Carlos Sainz e la Mercedes si affiderà nuovamente a Lewis Hamilton e George Russell. La McLaren ha un contratto a lungo termine con Lando Norris, e un accordo con Daniel Ricciardo che copre anche la prossima stagione. F1, GP Austria: i vertici Honda saranno presenti a Zeltweg Mercato piloti F1: tutte le trattative Su Ricciardo ci sono voci contrastanti che parlerebbero addirittura della possibilità di una separazione tra le parti, anche se tutt’altro che scontata o imminente. Una possibile via d’uscita potrebbe essere quella di trasferire Ricciardo nel team McLaren IndyCar, al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 luglio 2022) Nessun dubbio per ilalmeno per i top team durante il -deidi F1. Infatti la Red Bull proseguirà con la coppia formata da Max Verstappen e Sergio Perez, la Ferrari continuerà con Charles Leclerc e Carlos Sainz e la Mercedes si affiderà nuovamente a Lewis Hamilton e George Russell. La McLaren ha un contratto a lungo termine con Lando Norris, e un accordo con Daniel Ricciardo che copre anche la prossima stagione. F1, GP Austria: i vertici Honda saranno presenti a ZeltwegF1: tutte le trattative Su Ricciardo ci sono voci contrastanti che parlerebbero addirittura della possibilità di una separazione tra le parti, anche se tutt’altro che scontata o imminente. Una possibile via d’uscita potrebbe essere quella di trasferire Ricciardo nel team McLaren IndyCar, al ...

Pubblicità

notchicca : RT @FormulaPassion: #F1 | La cosiddetta 'stagione pazza' del mercato piloti sta entrando nel vivo: in bilico diversi sedili dietro quelli d… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | La cosiddetta 'stagione pazza' del mercato piloti sta entrando nel vivo: in bilico diversi sedili dietro quelli d… - FormulaPassion : #F1 | La cosiddetta 'stagione pazza' del mercato piloti sta entrando nel vivo: in bilico diversi sedili dietro quel… - corsedimoto : MOTOGP - Il mercato piloti 2023 sembra ormai stabilito, ma il silenzio in casa Honda lascerebbe pensare ad un'indec… - MassimoBonzo : Siamo già al fanta mercato piloti e alle bombe di mercato via Twitter; sgooop clamoroso, Legrarc avesse già deciso… -