Marmolada | continuano le ricerche dei dispersi Soccorritori sul posto con unità cinofile

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - RaiNews : Sono ancora 15 le persone che risultano disperse. I soccorritori continuano nelle ricerche con l'aiuto dei droni… - TgrRaiTrentino : Ai piedi della #Marmolada continuano le ricerche con i droni e le termocamere per cercare i 15 dispersi travolti da… - Marco_chp1 : RT @euronewsit: #Marmolada, il procuratore di #Trento: 'Esclusa prevedibilità, negligenza o imprudenza'. Ritrovati altri due corpi. 9 le vi… - io_surf : RT @GiuseppeConteIT: Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada. Un… -

Crollo sulla, sos del geologo: tra i parametri di rischio va inserito il caldo Le operazioni di ricerca sono molto pericolose per il rischio di nuovi distacchi. Ma oggi, dopo l'utilizzo dei ...Le recenti cronache legate alla tragedia della, intorno alla quale tutta la comunità ...ghiacciaio è una zona ben localizzata e circoscritta e sul restante territorio le attività...Almeno 14 operatori interforze sul ghiacciaio per perlustrare la zona, operazione molto pericolosa visto il rischio di altri crolli. Stamane trovata altra attrezzatura tecnica ...BELLUNO - Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha fatto sapere che le due salme recuperate mercoledi non sono state identificate. I dispersi sono ancora tre. I feriti sono 7: 4 r ...