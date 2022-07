L’ergastolo ai fratelli Bianchi, a Bergamo 22 ‘Daspo Willy’. E c’è chi è recidivo (Di giovedì 7 luglio 2022) Bergamo. Sono 22 i “Daspo Willy” emessi finora dalla Questura di Bergamo: 6 nell’arco del 2021, già 16 nel corso del 2022. Parliamo del provvedimento introdotto dopo l’uccisione nel settembre 2020 del ventunenne Willy Monteiro Duarte, pestato fuori da un locale di Colleferro (Roma) per aver difeso un amico durante un banale diverbio. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell’omicidio, sono stati condattati alL’ergastolo pochi giorni fa. Che cosa è il Daspo Willy La misura prevede il divieto di frequentare ma anche solo di avvicinarsi agli esercizi pubblici come bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco o discoteche per chi si è macchiato di fatti violenti ed è ritenuto socialmente pericoloso, così da prevenire ulteriori episodi. In caso di violazione si rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 luglio 2022). Sono 22 i “Daspo Willy” emessi finora dalla Questura di: 6 nell’arco del 2021, già 16 nel corso del 2022. Parliamo del provvedimento introdotto dopo l’uccisione nel settembre 2020 del ventunenne Willy Monteiro Duarte, pestato fuori da un locale di Colleferro (Roma) per aver difeso un amico durante un banale diverbio. IMarco e Gabriele, accusati dell’omicidio, sono stati condattati alpochi giorni fa. Che cosa è il Daspo Willy La misura prevede il divieto di frequentare ma anche solo di avvicinarsi agli esercizi pubblici come bar, ristoranti, pizzerie, sale gioco o discoteche per chi si è macchiato di fatti violenti ed è ritenuto socialmente pericoloso, così da prevenire ulteriori episodi. In caso di violazione si rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni, ...

