Gb, dimissioni in massa contro Johnson. Ma il premier non cede (Di giovedì 7 luglio 2022) - Una cinquantina tra ministri e sottosegretari lasciano il governo, compreso il titolare della Sanità. L'ondata di dfimissioni nella compagine Tory innescata dallo scandalo ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 7 luglio 2022) - Una cinquantina tra ministri e sottosegretari lasciano il governo, compreso il titolare della Sanità. L'ondata di dfimissioni nella compagine Tory innescata dallo scandalo ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? Caos nel Regno Unito: dimissioni di massa nel governo di #BorisJohnson: cosa succede?? - riotta : .@BorisJohnson licenzia il ministro ribelle #Gove e non lascia la carica di premier, malgrado le dimissioni di mass… - thewaterflea : RT @fortnardelli: Immaginate che quello che sta accadendo a Boris Johnson stesse succedendo a Vladimir Putin. Come interpreterebbero quest… - fortnardelli : Immaginate che quello che sta accadendo a Boris Johnson stesse succedendo a Vladimir Putin. Come interpreterebbero… - FedeAngeli : RT @riotta: .@BorisJohnson licenzia il ministro ribelle #Gove e non lascia la carica di premier, malgrado le dimissioni di massa nel suo go… -