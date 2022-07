Cannabis e Ius scholae, Giorgetti: “Lega di traverso con tutti i mezzi”. Molinari: “Se sinistra e M5s ci sfidano non possiamo far finta di niente” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Il governo dovrebbe occuparsi dell’inflazione, del calo del potere di acquisto, delle pensioni, mentre sinistra e M5S la prossima settimana vogliono portare in discussione la liberalizzazione della droga e la cittadinanza facile per gli immigrati. La Lega farà tutto quello che è nelle sue forze per bloccare questi provvedimenti, facendo la Lega. Se sinistra e M5S vogliono fare questo atto di arroganza e sfidarci noi non possiamo fare finta di niente”. Così Riccardo Molinari al termine di una riunione della Lega alla Camera. Alle affermazioni di Molinari hanno fatto seguito quelle del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti: “Cannabis e ius scholae? ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) “Il governo dovrebbe occuparsi dell’inflazione, del calo del potere di acquisto, delle pensioni, mentree M5S la prossima settimana vogliono portare in discussione la liberalizzazione della droga e la cittadinanza facile per gli immigrati. Lafarà tutto quello che è nelle sue forze per bloccare questi provvedimenti, facendo la. See M5S vogliono fare questo atto di arroganza e sfidarci noi nonfaredi”. Così Riccardoal termine di una riunione dellaalla Camera. Alle affermazioni dihanno fatto seguito quelle del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo: “e ius? ...

Pubblicità

borghi_claudio : Salvini e Molinari all'assemblea del gruppo Lega Camera. Ius soli e cannabis non avranno vita facile in aula. - borghi_claudio : Nel caso non si fosse capito. La questione ius soli e cannabis è prima di tutto questione di minima serietà. I prov… - borghi_claudio : O ritirate ius soli e cannabis o tutte le storielle sul bene del paese sono balle. - LuciaGrandi2 : RT @iltrumpo: Sono completamente a favore dello ius cannabis. Cittadinanza italiana subito a chi la passa sempre. - tralepagine : RT @borghi_claudio: Salvini e Molinari all'assemblea del gruppo Lega Camera. Ius soli e cannabis non avranno vita facile in aula. https://… -