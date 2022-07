Cambi | euro ancora sui minimi sul dollaro a 1 | 0208

Pubblicità

Agenzia ANSA

La moneta unica rialza un po' la testa questa mattina ma resta ancora sui minimi degli ultimi 20 anni nel cambio con il dollaro. Dopo essere sceso ieri fino a 1,0162, l'euro vale nei primi scambi di oggi 1,0208 dollari. Il cambio con lo yen è invece a 138,71 in calo dello 0,2%. 7 luglio 2022