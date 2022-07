Calciomercato Milan, novità su De Ketelaere: succederà in queste ore! (Di giovedì 7 luglio 2022) La trattiva per portare De Ketelaere è entrata nel vivo: il Milan sembra voler chiudere il prima possibile con il campioncino belga e metterlo subito a disposizione di mister Pioli. Infatti, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i dirigenti rossoneri hanno organizzato un summit con l’agente del trequartista nel quale le due parti si sono avvicinate molto alle richieste effettuate. De Ketelaere Milan Club Bruges Il Milan ha fatto capire fin da subito l’idea di mettere De Ketelaere al centro del progetto ponendolo come primo obiettivo del mercato Milanista. Adesso tocca trovare l’intesa per la cifra economica con il Club Bruges. Dopo la prima offerta di 20 milioni con bonus, respinta prontamente, i campioni d’Italia sono pronti ad ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 7 luglio 2022) La trattiva per portare Deè entrata nel vivo: ilsembra voler chiudere il prima possibile con il campioncino belga e metterlo subito a disposizione di mister Pioli. Infatti, secondo quanto riportato da.com, i dirigenti rossoneri hanno organizzato un summit con l’agente del trequartista nel quale le due parti si sono avvicinate molto alle richieste effettuate. DeClub Bruges Ilha fatto capire fin da subito l’idea di mettere Deal centro del progetto ponendolo come primo obiettivo del mercatoista. Adesso tocca trovare l’intesa per la cifra economica con il Club Bruges. Dopo la prima offerta di 20 milioni con bonus, respinta prontamente, i campioni d’Italia sono pronti ad ...

Pubblicità

DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - Gazzetta_it : De Ketelaere verso il #Milan. E l'agente è in Italia - ilmaschioalphre : Il #Milan è sempre più vicino a #Deketelaere, intanto spunta il retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri - cmdotcom : #SerieA, le ufficialità del giorno: entra nel vivo il mercato del #Milan, primo colpo #Toro. E il #Monza… -