Boris Johnson, Meloni contro il Pd: 'Ragiona solo per interessi di bottega' (Di giovedì 7 luglio 2022) Giorgia Meloni ha commentato le dimissioni di Boris Johnson, facendo riferimento alla politica italiana e all'atteggiamento del Pd. "Il Pd e la sinistra italiana ripetono ogni giorno che il governo ... Leggi su globalist (Di giovedì 7 luglio 2022) Giorgiaha commentato le dimissioni di, facendo riferimento alla politica italiana e all'atteggiamento del Pd. "Il Pd e la sinistra italiana ripetono ogni giorno che il governo ...

Pubblicità

lorepregliasco : Vado controcorrente. A me il discorso delle dimissioni di Boris Johnson è piaciuto. Conciso, sobrio, dritto al punt… - antoguerrera : Chiunque pensi, Russia inclusa, che la caduta di Boris Johnson possa portare a un minore impegno del Regno Unito pe… - gippu1 : Boris #Johnson ha fatto di tutto per escludere i russi da Wimbledon 2022 e si è dimesso proprio nel giorno in cui l… - ocramollassav : RT @pier_falasca: Dicono che Boris Johnson è un populista. Lo è, la catastrofe della Brexit lo testimonia. Però persino un populista nel Re… - andrea_valori : RT @GianniCuperIoPD: Boris Johnson fonda Inghilterra Viva. -