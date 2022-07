Boris Johnson | lascio il lavoro più bello del mondo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Addio ma non subito:esce di scena come leader di partito ma non si dimette come premier. Nel sistema UK, il leader del partito di maggioranza è automaticamente primo ministro;vuole ...

Lo ha dettoa Downing Street. 10 Downing Streetha annunciato formalmente le sue dimissioni da leader del Partito Conservatore britannico, forza di maggioranza in Parlamento, in un discorso alla nazione. Il premier - travolto alla ...Scenari di sospensione di un conflitto che minaccia di estendersi. Il vero scontro è fra Mosca e Washington. L’obiettivo finale dei russi è il controllo totale dell’Ucraina, quello degli americani la ...Roma, 7 lug. (askanews) - Addio ma non subito: Johnson esce di scena come leader di partito ma non si dimette come premier. Nel sistema UK, il ...