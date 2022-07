Arriva la birra prodotta con l’acqua di fogna, l’idea ecologista: “L’ho assaggiata, non avrei mai detto che è fatta di acqua del gabinetto” (Di giovedì 7 luglio 2022) Bionda? Rossa?Weiss o Ipa? No, birra “fogna”. I sogni alimentari di riciclaggio ecologico non sono più desideri ma realtà. A Singapore si è riusciti a produrre una birra prodotta grazie all’acqua riciclata dagli scarichi fognari. Insomma, una birra che sa di autoricircolo e che, invece di sentori di coriandolo e agrumi, sa direttamente di frutta e condimenti del pranzo del giorno prima. Si chiama NEWBrew ed è proprio “new” ovvero nuovissima questa birra prodotta in collaborazione tra l’Agenzia nazionale per l’acqua di Singapore e il birrificio Brew. A corredo del lancio del prodotto, avvenuto nei supermercati di Singapore già da aprile 2022 ecco la dichiarazione di amatore entusiasta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Bionda? Rossa?Weiss o Ipa? No,”. I sogni alimentari di riciclaggio ecologico non sono più desideri ma realtà. A Singapore si è riusciti a produrre unagrazie alriciclata dagli scarichiri. Insomma, unache sa di autoricircolo e che, invece di sentori di coriandolo e agrumi, sa direttamente di frutta e condimenti del pranzo del giorno prima. Si chiama NEWBrew ed è proprio “new” ovvero nuovissima questain collaborazione tra l’Agenzia nazionale perdi Singapore e il birrificio Brew. A corredo del lancio del prodotto, avvenuto nei supermercati di Singapore già da aprile 2022 ecco la dichiarazione di amatore entusiasta ...

