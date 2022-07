A Benevento ecco il primo edificio a consumo ed emissioni zero: progetto di Unisannio, Stress e Solid Power (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ giovedì 7 luglio e l’edificio residenziale ad energia quasi zero (nZEB – nearly zero Energy Building) di Benevento, diventa un edifico H-ZEB (Hydrogen zero Emission Building). Un progetto che punta a un incremento di nuove tecnologie che traguardano la transizione energetica attraverso l’utilizzo dell’idrogeno. L’edificio è stato progettato e realizzato da Stress e dall’Università del Sannio come intervento dimostratore in scala reale del progetto di ricerca SMART CASE “Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio”. PRODUZIONE COMBINATAAlla produzione di energia rinnovabile da fonte solare e geotermica, si aggiunge così l’installazione di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) E’ giovedì 7 luglio e l’residenziale ad energia quasi(nZEB – nearlyEnergy Building) di, diventa un edifico H-ZEB (HydrogenEmission Building). Unche punta a un incremento di nuove tecnologie che traguardano la transizione energetica attraverso l’utilizzo dell’idrogeno. L’è stato progettato e realizzato dae dall’Università del Sannio come intervento dimostratore in scala reale deldi ricerca SMART CASE “Soluzioni innovative multifunzionali per l’ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio”. PRODUZIONE COMBINATAAlla produzione di energia rinnovabile da fonte solare e geotermica, si aggiunge così l’installazione di ...

