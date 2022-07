Un Posto al sole anticipazioni puntata di oggi | 6 luglio

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Unal: ecco cosa succederà nelladi, 6in onda su Rai 3 Unal: andrà in onda questa sera, 62022, alle 20:45, il nuovo episodio della nota soap di Rai 3. Ecco cosa succederà. Diego ha scoperto Raffaele ed Elvira in atteggiamenti intimi. Ha iniziato quindi a pensare che suo padre abbia una relazione extraconiugale con la mamma di Samuel, visto tutti gli indizi che ha raccolto. Il ragazzo però comincerà a capire di aver preso un abbaglio. Suo padre non è strano per via di Elvira ma c’è qualcos’altro che bolle in pentola e ha intenzione di scoprire cosa. Raffaele ha implorato Viola di mantenere il suo segreto. Nessuno, soprattutto non ...