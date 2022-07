Solbakken-Napoli, il Bodo/Glimt frena: “Non venderemo nessuno prima di agosto” (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Solbakken-Napoli. Da diverse settimane sono tanti i rumors che avvicinano Ola Solbakken al calcio italiano. Dopo le voci di un doppio interessamento di Roma e Napoli, l’attaccante del Bodo/Glimt ha preso di petto la situazione, venendo in Italia, nella Capitale, per trattare il proprio futuro. Un doppio incontro è avvenuto sia con la Roma che con il Napoli: al momento gli azzurri sembrano essere passati in vantaggio. A rallentare la trattativa è l’allenatore dei norvegesi Kjetil Knutsen che, in un’intervista all’emittente norvegese Tv2, è stato chiaro: “Non venderemo nessuno prima del primo agosto“. Il motivo è legato al fatto che il Bodo è ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 6 luglio 2022) CALCIOMERCATO. Da diverse settimane sono tanti i rumors che avvicinano Olaal calcio italiano. Dopo le voci di un doppio interessamento di Roma e, l’attaccante delha preso di petto la situazione, venendo in Italia, nella Capitale, per trattare il proprio futuro. Un doppio incontro è avvenuto sia con la Roma che con il: al momento gli azzurri sembrano essere passati in vantaggio. A rallentare la trattativa è l’allenatore dei norvegesi Kjetil Knutsen che, in un’intervista all’emittente norvegese Tv2, è stato chiaro: “Nondel primo“. Il motivo è legato al fatto che ilè ...

Pubblicità

MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - napolipiucom : Solbakken-Napoli, il Bodo/Glimt frena: 'Non venderemo nessuno prima di agosto' #BodoGlimt #CalcioNapoli… - SportdelSud : ???? Il #Napoli segue Ola #Solbakken, esterno del Bodo/Glimt. Il tecnico dei norvegesi, però, esclude una partenza p… - serieAnews_com : Si complica, per la Roma, la pista che porta a Solbakken: il Bodo/Glimt non lo cede ?? -