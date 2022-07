Sicurezza stradale: l’Ue impone l’obbligo dell’assistente di velocità. Avverte anche se chi guida è stanco o si distrae (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le novità si applicano da oggi per i nuovi modellipresentati dalle case automobilistiche, mentre i modelli giàomologati saranno esenti fino al 6 luglio 2024. Secondo le stime di Bruxelles, le misure aiuteranno asalvare 25mila vite ed evitando almeno 140mila feriti gravientro il 2038. "La tecnologia ci aiuta ad aumentare il livellodi Sicurezza delle nostre auto" dice Margrethe Vestager L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le novità si applicano da oggi per i nuovi modellipresentati dalle case automobilistiche, mentre i modelli giàomologati saranno esenti fino al 6 luglio 2024. Secondo le stime di Bruxelles, le misure aiuteranno asalvare 25mila vite ed evitando almeno 140mila feriti gravientro il 2038. "La tecnologia ci aiuta ad aumentare il livellodidelle nostre auto" dice Margrethe Vestager L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Sicurezza stradale: l’Ue impone l’obbligo dell’assistente di velocità. Avverte anche se chi guida è stanco o si dis… - losservcom : Il camper degli animali per la campagna contro l'abbandono e la sicurezza stradale, in Toscana il 9 e il 10 luglio - Rosa29240097 : RT @vocedelpatriota: Torselli (FdI): “Che fine ha fatto l’osservatorio regionale sulla sicurezza stradale? Zero contributi da parte della r… - PLTerreCastelli : #PLEstate con la sicurezza stradale non si scherza, segui i consigli dei colleghi di #PLSanLazzaro -