Sharm el Sheik, bimbo palermitano di 6 anni muore mentre era in vacanza con i genitori: gravissimo il padre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si ipotizza un'intossicazione alimentare; la magistratura ha avviato un'indagine. Lo strazio dei parenti: 'Vogliamo riportare tutti a casa, qualcuno ci ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si ipotizza un'intossicazione alimentare; la magistratura ha avviato un'indagine. Lo strazio dei parenti: 'Vogliamo riportare tutti a casa, qualcuno ci ...

Pubblicità

Corriere : Sharm el Sheik, bimbo di Palermo muore per intossicazione alimentare, gravissimo il padre - repubblica : Bimbo palermitano di sei anni muore a Sharm El Sheik. Gravissimo il padre - telodogratis : Sharm el Sheik, zio bimbo morto: “Vacanza diventata incubo” - zazoomblog : Bimbo di 6 anni muore in vacanza a Sharm el Sheik. Grave anche il padre - #Bimbo #muore #vacanza #Sharm #Sheik. - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sharm el Sheik, bimbo di Palermo muore per intossicazione alimentare, gravissimo il padre -