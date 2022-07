Sbancarono Sanremo nel 1995 | tutti li ascoltavano | vi ricordate di loro? | Cosa fanno oggi

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Giorgia trionfa sul palco dell’Ariston con il brano Come Saprei, superando In Amore di Gianni Morandi e Gente come noi di Ivana Spagna. Era il, ben 27 anni fa, ericordano la straordinaria performance dell’artista romana. Tuttavia, quelè noto anche per aver lanciato alla ribalta una band che per qualche anno ha avuto un grosso riscontro nella scena musicale. Stiamo parlando dei Neri per Caso, gruppo a cappella di Salerno, che presentò al Festival il brano Le Ragazze riuscendo a trionfare nella categoria Nuove Proposte. E’ l’inizio di un grande successo, proseguito poi con l’album Le Ragazze che ottenne ben sei dischi di platino. Nel giro di pochissimi mesi i Neri per Caso diventano una band seguitissima e pubblicano altri tre album: Strumenti, And so this is Christmas e Neri per Caso. Nel ...