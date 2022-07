Pd, Letta a La7: “Spero ci sia chiarimento tra Conte e Draghi, c’è bisogno di stabilità. Campo largo a sinistra? Il mio modello è Verona” (Di mercoledì 6 luglio 2022) “Spero e penso che domani (oggi, ndr) ci sarà un chiarimento e un passo in avanti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte. Questa è una maggioranza difficile per tutti. Diciamo la verità: stiamo insieme in questo governo in modo un po’ innaturale. Penso alle nefandezze che ha detto la Lega sullo Ius Scholae, questa fatica dello stare insieme è una fatica per tutti”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di “In Onda” (La7). E aggiunge: “Io penso che il nostro Paese abbia bisogno di stabilità e che ci sia un governo in grado di affrontare la più grande delle sfide che è l’inflazione e, in autunno, aumentare i salari attraverso la riduzione del cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro. Questo complesso di interventi in un momento di grande sofferenza sociale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) “e penso che domani (oggi, ndr) ci sarà une un passo in avanti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe. Questa è una maggioranza difficile per tutti. Diciamo la verità: stiamo insieme in questo governo in modo un po’ innaturale. Penso alle nefandezze che ha detto la Lega sullo Ius Scholae, questa fatica dello stare insieme è una fatica per tutti”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico, ospite di “In Onda” (La7). E aggiunge: “Io penso che il nostro Paese abbiadie che ci sia un governo in grado di affrontare la più grande delle sfide che è l’inflazione e, in autunno, aumentare i salari attraverso la riduzione del cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro. Questo complesso di interventi in un momento di grande sofferenza sociale ...

Pubblicità

Civetta46262114 : RT @La7tv: #inonda Il segretario PD Enrico #Letta sullo #IusScholae: 'Integrazione attraverso la scuola, apertura da esponenti di FI' #inon… - silviafranchi2 : RT @La7tv: #inonda Il segretario PD Enrico #Letta sullo #IusScholae: 'Integrazione attraverso la scuola, apertura da esponenti di FI' #inon… - silviafranchi2 : RT @La7tv: #inonda Il segretario PD Enrico Letta sulla visita del premier #Draghi in #Turchia: '#Erdogan sui Kurdi non ha ottenuto nulla' h… - messina_oggi : Governo, Letta “Serve stabilità, spero chiarimento Conte-Draghi”ROMA (ITALPRESS) - 'Spero che domani ci sia un pass… - simsavit : RT @La7tv: #inonda Il segretario PD Enrico Letta sulla visita del premier #Draghi in #Turchia: '#Erdogan sui Kurdi non ha ottenuto nulla' h… -