Matarrese | «Il potere è come una scopata continua | devi solo averne la forza»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Fatto Quotidiano intervista Antonio. Era il presidente della Lega Calcio quando l’Italia di Bearzot vinse i Mondiali. Due giorni fa ha compiuto 82 anni. Si definisce un bravo democristiano, in tutto. «In certi casi basta adottare tecniche semplici; sono da sempre per la politica semplice e diretta. Sono Dc in tutto. Sa quante volte hanno provato a mettermelo nel culo?». Ci sono mai riusciti? «Forse qualcuno, ma il trucco è togliersi un secondo prima,per il mio secondo mandato in Lega; poi con certe persone. È chiaro?». Gli chiedono di Franco Carraro, suo storico “nemico”. «È sempre necessario crearsi un avversario, altrimentisi può vincere?». Ricorda il Mondiale del 1982. Dopo la seconda partita, andata male, disse della Nazionale: “Li avrei presi a calci nel culo”. «Dopo la seconda partita ai Mondiali ho ...