Mamma Tatjana | che bella favola - Sport - quotidiano net

C'erano tutte e due, col papà - marito Charles - Edouard, ieri in tribuna a vedereche batteva la connazionale Jule Niemeier 4 - 6, 6 - 2, 7 - 5. Nella sua lunga e onesta carriera,non ..., in queste due settimane di grazie, ha semplicemente deciso di non mollare mai. E' finita 4 - 6 6 - 2 7 - 5 per la Maria, dopo una partita certamente vibrante, sicuramente emozionante, ...La veterana tedesca raggiunge la prima semifinale Slam della carriera. Dopo i 34 anni, solo altre cinque campionesse sono riuscite nell'impresa a Wimbledon ...Mentre Sinner sfiorava la laurea definitiva e si arrendeva a Djokovic dopo averlo costretto a chiedere l’aiuto del pubblico, da Wimbledon arrivava una bella storia di famiglia. "Non è mai troppo tardi ...