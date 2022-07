Madame in concerto al Rock in Roma: una Voce per tutti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Madame in concerto torna a Roma, all’interno del Rock in Roma, ieri sera 5 luglio, con la sua energia travolgente. Credibile, consapevole ma leggera, Madame sul palco conferma il successo che negli ultimi anni ha ottenuto nella nuova scena musicale. Fermezza, nonostante i suoi vent’anni, su un palco consolidato come quello del Rock in Roma, Francesca Calearo (all’anagrafe): Madame in concerto tiene incollato per un’ora e mezza la platea alle sue hit, ormai sulla bocca di tutti. Riesce a trasmettere con sfrontatezza e sicurezza la passione e l’euforia: un equilibrio maturo che sorprende. Nonostante intorno a noi ci aspettassimo più che altro folle di GenZ, la platea era piena anche di adulti curiosi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)intorna a, all’interno delin, ieri sera 5 luglio, con la sua energia travolgente. Credibile, consapevole ma leggera,sul palco conferma il successo che negli ultimi anni ha ottenuto nella nuova scena musicale. Fermezza, nonostante i suoi vent’anni, su un palco consolidato come quello delin, Francesca Calearo (all’anagrafe):intiene incollato per un’ora e mezza la platea alle sue hit, ormai sulla bocca di. Riesce a trasmettere con sfrontatezza e sicurezza la passione e l’euforia: un equilibrio maturo che sorprende. Nonostante intorno a noi ci aspettassimo più che altro folle di GenZ, la platea era piena anche di adulti curiosi ...

