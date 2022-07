Le maschere da snorkeling per esplorare le meraviglie dei fondali

Pubblicità

BonVivre

Cristian Fracassi - ceo di Isinnova che in piena pandemia ha trasformato ledain respiratori salvavita - ha le idee chiare su come costruirli. Il suo team è già al lavoro, ma non ...L'ingegnere ha trasformatodain respiratori, valvole stampate in 3D, progettate in meno di 24 ore, che hanno aiutato molti pazienti a sopravvivere nel periodo pandemico. Seguirà, ... 40 La migliore boccaglio pesca sub del 2022 - Non acquistare una boccaglio pesca sub finché non leggi QUESTO! Snorkeling o attività scientifica Con il SeaTrek, progetto educativo ideato, realizzato e condotto dai professionisti del Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Cinque Terre (CEA), si può pr ...Dalla maschera anti-Covid al delivery urbano etico: quest'anno i premi Compasso d'oro di ADI sono stati scelti per lo «sviluppo sostenibile responsabile» ...