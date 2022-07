Lazio | il saluto di Reina | «È stato un piacere difendere questi colori»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ormai ex portiere dellaha salutato il club biancoceleste tramite un post social Pepe, ormai ex portiere delladopo la rescissione consensuale del contratto, attraverso un post Instagram ha voluto salutare il club biancoceleste. IL MESSAGGIO – «Èuned entrare nella storia dellacercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia. Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! Vi auguro di continuare a volare alto e tantissima fortuna sempre!! ?????? ?????!!». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pepe Reina saluta la Lazio. Lo fa con un toccante messaggio sui social: ' È stato un piacere difendere questi colori ed entrare nella storia della Lazio cercando sempre, dentro e fuori il campo, di onorare la maglia . Lascio grandi compagni, amici e ringrazio tutti di vero cuore!! Grazie mille!!'. L'estremo difensore spagnolo ha disputato due ...