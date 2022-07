(Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug – Tanto tuonò che i grillini rimasero al. Un po’ meno fedeli a, forse, ma pur sempre lì a reggere un esecutivo in apparenza traballante. Più fumo che arrosto, insomma. Ma cosa è emerso, a parte questo dato sostanziale, dall’incontro fra il premier e? Essenzialmente un documento presentato dal M5S, una sorta di elenco (nove punti) per mostrare tutto “il” e per proporre una serie di provvedimenti.si: “fedeli, ma serve discontinuità” “Abbiamo parlato con il presidente, gli ho consegnato un documento a nome di tutta la comunità del M5S”, ha dettoai giornalisti, uscendo da Palazzo ...

...di oggi a palazzo Chigi con Mario Draghi è un po' da tutti considerato poco più di una... che si sta convincendo di essere in buona salute e pronto alladisfida con Giorgia. Ormai al ......stazione non è stato difficile chiudere il cerchio sugli autori di quella vergognosa, ... Qualcuno giunse addirittura a 'invadere' l'area esterna del bar delalbergo per afferrare ... La grande sceneggiata. Conte si attacca a Draghi: "Restiamo al governo, ma accumulato disagio politico" Il leader grillino non può far cadere il Governo perché perderebbe il controllo del partito a favore di Virginia Raggi e Alessandro Di Battista che impersonerebbero molto meglio la linea estremista e ...