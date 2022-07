Hanno davvero rubato dati alla Cina?

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Un utente, celato dietro allo pseudonimo ChinaDan, ha dichiarato di avere sottratto informazioni personali di un miliardo di cittadini cinesi in quella che si profila come una delle maggiori violazioni diregistrati in questi anni. Ci sono alcune cose che stonano in questa storia. L'enorme archivio, di 23 terabyte di, è stato messo in vendita sul darkweb per 10 bitcoin, circa 200.000 dollari. Un prezzobasso. Troppo basso. Non solo: da Pechino al momento tacciono anche perché, qualora la violazione venisse confermata, si tratterebbe della più grave nella storia della. Vero o no? I dubbi però aleggiano. Un furto dicosì importante in casa dei cinesi che controllano in maniera maniacale la loro rete? Come è stato possibile? Partiamo da quel che sappiamo. “Quando si ...