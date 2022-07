Giovanni Allevi segnato dalla malattia: “Dolore fisico a tratti insostenibile”. Lo sfogo sulla lotta al mieloma (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono passate circa due settimane dal post devastante con cui Giovanni Allevi annunciava di avere un mieloma e di doversi allontanare dalla musica. Or il compositore e musicista torna a parlare della neoplasia che sta curando. Giovanni Allevi e il mieloma: lo sfogo dell’artista Erano stati giorni di silenzio in cui tutti speravano trapelasse qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute, qualche messaggio positivo, di speranza e di progresso. Nelle ultime ore in effetti un segno da Giovanni Allevi è arrivato ma purtroppo sono parole che destano preoccupazione nei fan. Il pianista, nonché compositore e filosofo (laureato cn 110 e lode con una tesi dal titolo “Il vuoto della fisica contemporanea” ha fatto ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sono passate circa due settimane dal post devastante con cuiannunciava di avere une di doversi allontanaremusica. Or il compositore e musicista torna a parlare della neoplasia che sta curando.e il: lodell’artista Erano stati giorni di silenzio in cui tutti speravano trapelasse qualche notizia positiva sulle sue condizioni di salute, qualche messaggio positivo, di speranza e di progresso. Nelle ultime ore in effetti un segno daè arrivato ma purtroppo sono parole che destano preoccupazione nei fan. Il pianista, nonché compositore e filosofo (laureato cn 110 e lode con una tesi dal titolo “Il vuoto della fisica contemporanea” ha fatto ...

Pubblicità

zazoomblog : “Un dolore insostenibile”: il dramma di Giovanni Allevi in lotta contro la malattia Come sta? - #dolore… - zazoomblog : “Dolore insostenibile”. Giovanni Allevi come sta dopo la scoperta del cancro. “Ce la farai” - #“Dolore… - MedInfinityIT : Giovanni Allevi parla della sua malattia: 'L'anima, esiste? Se esiste, allora posso separarla dal corpo e da questo… - BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Giovanni Allevi torna a parlare della lotta al mieloma: “Dolore fisico a tratti insostenibile”. E mostra il suo volto sof… - infoitcultura : Giovanni Allevi e la battaglia contro il mieloma: “Un dolore fisico a tratti insostenibile” -