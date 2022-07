Giornata internazionale del bacio, un gesto che fa bene alla salute (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio si celebra la Giornata internazionale del bacio, per omaggiare il gesto che rappresenta il massimo livello di connessione emotiva tra due persone. Raccontato da poeti, rappresentato dai più grandi artisti, il bacio è il simbolo dell’amore, ma non solo. La scienza ha dimostrato che baciare produce numerosi effetti benefici alla nostra salute.Come riporta il portale Healthline, quando si bacia vengono rilasciate sostanze come ossitocina, dopamina e serotonina, che intervengono sui centri del piacere cerebrale provocando una sensazione di benessere.Secondo uno studio del Journal of Behavioral Medicine, pubblicato nel 2016, baciare aiuta a migliorare l’autostima. Il gesto di baciare provoca una dilatazione dei ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il 6 luglio si celebra ladel, per omaggiare ilche rappresenta il massimo livello di connessione emotiva tra due persone. Raccontato da poeti, rappresentato dai più grandi artisti, ilè il simbolo dell’amore, ma non solo. La scienza ha dimostrato che baciare produce numerosi effettificinostra.Come riporta il portale Healthline, quando si bacia vengono rilasciate sostanze come ossitocina, dopamina e serotonina, che intervengono sui centri del piacere cerebrale provocando una sensazione dissere.Secondo uno studio del Journal of Behavioral Medicine, pubblicato nel 2016, baciare aiuta a migliorare l’autostima. Ildi baciare provoca una dilatazione dei ...

