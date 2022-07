Gas | von der Leyen “Tra 2 settimane presenteremo un piano d' emergenza”

(Di mercoledì 6 luglio 2022) STRASBURGO (ITALPRESS) – “La Commissione Ue sta preparando und'”, se la Russia dovesse “interrompere totalmente la fornitura di gas”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von deral Parlamento europeo. “In circa duequesto. Lo stiamo preparando perchè non vogliamo che in caso dici siano interventi diversi a livello nazionale, come è accaduto all'inizio con il Covid”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen invita l'Ue a prepararsi all'eventualità che la Russia tagli "completamente" le forniture di gas. "Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per un taglio completo dove c'è più bisogno del gas e come fare in modo che più gas vada in queste aree. In circa due settimane presenteremo questo piano". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen